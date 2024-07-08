ВОЙНА В Украине В Киеве во время ракетного удара разрушены подстанции и повреждены электросети, - ДТЭК

2024-07-08 18:26

 

В Киеве во время российских обстрелов 8 июля разрушены или повреждены трансформаторные станции и электросети.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

 "В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, энергетики уже работают на местах. "Большинство домов будет заживлено по резервным источникам в ближайшее время", - добавили в ДТЭК.

Напомним, россияне 8 июля нанесли ракетный удар по Украине с помощью 40 ракет разных типов. В Киеве повреждены жилые дома и детская больница Охматдет . Предварительно известно о девяти погибших и 33 раненых.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы:

  • В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.
  • в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
  • в Соломенском районе повреждено офисное здание;
  • в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;
  • в Дарницком районе поврежден частный дом;
  • в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;
  • в Деснянском районе возгорание дома.
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