Мир фото + видео Якутия ушла под воду: в роССии к лесным пожарам добавились наводнения

2022-07-13 19:30

В российских регионах не только бушуют масштабные лесные пожары, теперь к ним добавились еще и масштабные наводнения – заниматься устранением последствий и эвакуацией некому, поскольку все находятся на войне с Украиной.

Об этом сообщают российские СМИ.

Из-за прорыва дамбы в Якутии полностью ушел под воду город Верхоянск и еще несколько близлежащих сел.

Город стоит по пути течения реки Яна, которая вышла из берегов из-за обильных дождей. Неконтролируемая стихия прорвала дамбу и заполнила все улицы и придворные территории.

В селе проживает около 1000 человек. Кроме того, уровень воды повышен и в селе Борунук, который находится в 4 км от Верхоянска. В оперштабе пояснили, что вода должна уйти только через 1,5 — 2 суток.

Более 80 жилых домов оказались в зоне наводнения: из-за проливных дождей очень быстро поднялся уровень воды в реке Дулгалах, за считанные часы вода залила два села. В подтопленных домах живут более 300 человек.

На место уже прибыли спасатели МЧС, которые привезли продукты, предметы первой необходимости и начали эвакуацию.

Река Адыча также прорвала дамбу. Местные жители жалуются журналистам, что село Бетенкес полностью затоплено, однако власти не эвакуируют людей.

Власти Верхоянского района сообщили журналистам, что на данный момент село Бетенкес отрезано от райцентра, передвигаться по селу можно только на лодках.

Примечательно, что чиновники отрицают, что людей не эвакуировали. Ранее паводок начался в Кобяйском районе.

Прокуратура намерена оценить полноту мер, предпринятых властями, по нивелированию последствия подъёма уровня воды.

На данный момент в Верхоянском районе объявлен режим ЧС. Кроме Бетенкес затоплено еще пять сел — Себян-Кюель (27 домов), Суордах (88 жилых домов), Томтор (50 домов и 95 дач), Юнкюр (24 дома) и Токума (26 домов, в которых живет минимум 95 человек).

В то же самое время, несмотря на дождливую погоду, по всей республике бушуют лесные пожары. По данным местного руководства, утром во вторник были зафиксированы 43 очага общей площадью более 40 тысяч гектаров. В тушении участвуют сотни людей, в том числе десантники авиалесохраны.

Интересно, что пока регион утопает и горит, его глава Айсен Николаев занимается церковными делами. Он перевозит ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского в Градоякутский Преображенский кафедральный собор.