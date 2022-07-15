ВОЙНА В Украине фото Украина де-факто уже становится страной-членом НАТО - ВСУ освоили основные стандарты Альянса

2022-07-15 21:36

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал количество мобилизованных военных и заявил, что наша страна уже фактически является членом НАТО, поскольку использует оборудование и вооружения Альянса.

«У нас сегодня более миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны. Такая численность вооруженных сил создает возможности для бизнеса», - сообщил он.

Также Резников на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе" заявил, что Украина уже становится страной-членом НАТО де-факто.

Украина пока не рассматривается странами НАТО полноправным членом де-юре, потому что должен быть консенсус среди стран НАТО.

Но мы, по сути, уже становимся страной-членом Альянса де-факто, потому что мы на восточном фланге, нам дают оборудование НАТО, мы уже освоили более 30 стандартов НАТО.