ВОЙНА В Украине Названо расстояние, которое могут одолевать дроны Украины

2024-12-02 20:48

У Украины есть ударные беспилотники, способные лететь на 1800 километров, отметил глава Минцифры.

У Украины есть ударные беспилотники, которые могут лететь на 1800 км. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters в понедельник, 2 декабря.

По его словам, Украина, равно как и Россия, использует беспилотники-приманки. Кое-где запускают больше ударных дронов за одну ночь, чем Россия.

"Искусственный интеллект используется в определенной степени, но более критическими вызовами является подключение и методы запуска беспилотников для глубоких ударов", - объяснил Федоров.

По словам главы Минцифры, Украина имеет беспилотники, способные лететь на 1800 км. Украина работает над беспилотниками для перехвата вражеских "шахедов".

"Есть некоторые испытания определенными компаниями, но это все еще на стадии исследований и разработок. Есть определенные результаты", - сказал вице-премьер.

Федоров также добавил, что Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн БпЛА в этом году, в настоящее время из них 1,3 млн уже поставлены, в том числе FPV-дроны.

Напомним, в ночь на 2 декабря беспилотники атаковали три российских региона и временно оккупированный Крым. Система ПВО РФ якобы сбила 15 дронов.