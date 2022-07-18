ВОЙНА В Украине КАРТА В сети показали, куда могли бы достать ракеты ATACMS с дальностью 300 км

2022-07-18 17:30

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS, пуск которого совершается из реактивной системы залпового огня HIMARS или MLRS M270, может поражать цели на расстоянии в 300 километров. С таким вооружением защитники Украины смогли бы демилитаризировать больше целей российских оккупантов.

В сети наглядно показали, какую зону поражения могут охватить ракеты ATACMS. Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm

Отмечается, что при получении оперативно-тактических ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины могли бы в разы повысить эффективность боя против российских захватчиков.

В частности, данный вид оружия позволит демилитаризировать Черноморский флот РФ в аннексированном Крыму, поражать тыловые позиции оккупантов в приграничных территориях и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Эта карта демонстрирует, куда смогли бы доставать ракеты ATACMS (300 км), если измерять расстояние с позиций ВСУ. Напрашивается демилитаризация ЧФ РФ в Крыму и тыловых баз русской армии в ОРДЛО и приграничных территориях", – говорится в описании к карте.

Зона, которую могут поразить ракеты ATACMS

Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS продемонстрировали, что современное вооружение способно одолеть полномасштабное нашествие РФ. Лишь первые четыре таких РСЗО, которые передали Украине международные партнеры, наносят врагу большие потери, чем классические и проверенные временем пушки 152-го калибра.