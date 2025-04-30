Мир США впервые со времен холодной войны возвращается к разработке и выпуску баллистических ракет средней дальности

2025-04-30 14:39

Пентагон получит дополнительно $639 миллионов на разработку баллистических ракет средней дальности для армии США. Соответствующее финансирование предусмотрено в рамках увеличения оборонного бюджета США на $150 миллиардов в 2025 финансовом году. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного законопроекта.

Это первый масштабный шаг к возвращению Соединенных Штатов к созданию таких вооружений после десятилетий ограничений. Впервые после завершения Холодной войны Вашингтон возобновляет программу создания наземных ракет средней дальности, которые могут иметь как обычное, так и ядерное оснащение.

С 1988 до 2019 года США и россия были обязаны воздерживаться от разработки и развертывания таких систем в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор запрещал размещение ядерных и обычных ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.

В 2019 году США вышли из РСМД, обвинив россию в нарушениях соглашения. С тех пор американское военное командование постепенно восстанавливает программы, которые были приостановлены в результате договора.

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