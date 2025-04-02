ВОЙНА В Украине Для Himars разработали новые дальнобойные ракеты - дешевле и намного проще в массовом производстве

2025-04-02 10:29

Вооруженные силы США нуждаются в доступных и недорогих системах вооружения, которые можно производить в больших объемах. Одним из решений для этого вопроса - новые 4,75-дюймовые боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в пресс-релизе компании Anduril.

Американская армия выбрала Anduril Rocket Motor Systems для разработки и квалификации нового 4,75-дюймового SRM для поддержки дальнобойной высокоточной ракетной артиллерии армии.

Такое решение позволит увеличить емкость магазина в Himars, но при этом сохранит дальность, эффективность и смертоносность, необходимые на поле боя. В частности, это потенциально дает возможность разместить до 30 управляемых ракет в одной пусковой установке Himars.

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Оформленная по старым правилам бронь работников утратила силу - новшества бронирования в апреле 2025-04-02 08:24