ВОЙНА В Украине фото Владу Канева звинувачують у постачанні захисникам неякісної форми за кошти донорів

2022-07-19 13:35

У Каневі скандал. Керівник канівського добровольчого військового формування Олександр Рябошлик написав пост в мережі Фейсбук про те, що міська влада Канева закупила для його формування неякісну форму. Після першого прання одяг полиняв і ставна кілька розмірів менший. Розслідування з цього питання провело місцеве видання Vikka.ua.

«Я показую вам дві однакові форми: до прання і після прання. Це один і той самий розмір. Але одна із форм менша. І втратила колір», – зазначив він.

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За словами Рябошлика, коли виявили брак, віднесли форму в міськвиконком, де засідала комісія. На зауваження військових, голова комісії (вона ж секретар Канівської міської ради) Оксана Пяткова сказала: «Носіть форму і не стірайте». Це вкрай обурило тероборонівців.

Вони звернулися у правоохоронні органи. Проте отримали відповідь, що «складу злочину не виявлено». Після чого написали заяву в СБУ в Черкаській області.  Браковані костюми зберігають у себе. Планують передати їх правоохоронцям, як речовий доказ. Військові кажуть: влада хотіла одяг забрати і передати в ЗСУ. Але вони не дозволили. «Як ми це можемо дозволити? Передавати браковану форму в ЗСУ на передову хлопцям?», – запитує Рябошлик.

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Як повідомляють журналісти, амуніцію закупили за кошти міст-побратимів Канева. За словами канівських військових, перша партія амуніції була якісною. Комплект коштував – 1 500 гривень. А от друга партія виявилася дорожчою на 300 грн і менш якісною. Як пояснили чиновники, виробник використав іншу тканину. По факту ж форма виявилася бракована.

У канівській мерії, як з’ясували журналісти, вирішили підготувати претензію виробнику. Однак її ще не відправили. Хоча минуло вже більше місяця. 

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«На комісії підняли питання представники добровольчого формування питання, що форма неякісна. І ми вирішили на комісії скласти претензію ПП «Посів» – постачальнику даної форми. Для цього треба повернення 38 комплектів, які є в наявності у добровольчому формуванні. Але вони її не повертають. Бо претензія пред’являється разом із товаром», – розповіла Оксана Пяткова, секретар Канівської міської ради.

Чиновники визнають: питання із поверненням коштів чи заміни браку повисло. Зізнаються, що готові передати браковані комплекти в армію. Навіть уже є бажаючі її взяти.

Розлідувачі з’ясували також, хто лобіював інтереси фірми-виробника. Виявилось, що канівська влада мала справу з Віталієм Бондаренком - депутатом Черкаської районної ради, який у 2020 році обирався від «Опозиційної платформи За Життя». Після повномасштабної війни сесії районної ради не відвідував. У Черкасах він очолює спортивний клуб «Легіон» і є головою Федерації Кудо в Черкаській області.

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Журналісти також отримали коментар від районної військової адміністрації, яка про скандал дізналася із соцмереж - пост у фейсбуці керівника тероборони про неякісну військову форму наробив галасу.

У військовій адміністрації переконані: така ситуація негативно вливає на імідж влади, адже благодійний фонд наповнюють донори і меценати із-за кордону.

Глава військадміністрації Валерія Бандурко особисто бачила браковану форму і не добирає слів. Керівниця сподівається на прискіпливе розслідування правоохоронних органів. «Сподіваюсь на об’єктивне розслідування і на правильні висновки, щоб ті, хто за це відповідає понесли покарання» – зазначила Валерія Бандурко.

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