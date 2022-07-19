ВОЙНА В Украине фото Разведка Британии опубликовала актуальную карту боевых действий в Украине

2022-07-19 20:00

 

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны.

Судя по карте, оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе, стягивают технику и живую силу в направлении оккупированного Изюма.

В свою очередь, украинские военные продолжают активно противостоять врагу на Херсонском и Харьковском направлениях.

Как сообщалось, по данным утренней сводки Генштаба, российские оккупанты не смогли сформировать наступление на Славянск и провалили разведку в Харьковской области.

Отметим, за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 100 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38550 военных.

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