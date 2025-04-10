ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в миллион

2025-04-10 16:43

С 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 929 000 человек (+1420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 10579 (+3) танков
  • 22033 (+12) бронемашины
  • 25982 (+70) артиллерийские системы
  • 1359  РСЗО
  • 1127  средств ПВО
  • 370 самолетов
  • 335 вертолетов
  • 32078 (+105) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3145  крылатых ракет
  • 28  кораблей/катеров
  • 1  подводная лодка
  • 43514 (+169) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3796 (+4) единиц специальной техники
  • 1 керченский мост
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