Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в миллион
2025-04-10 16:43
С 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 929 000 человек (+1420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 10579 (+3) танков
- 22033 (+12) бронемашины
- 25982 (+70) артиллерийские системы
- 1359 РСЗО
- 1127 средств ПВО
- 370 самолетов
- 335 вертолетов
- 32078 (+105) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 3145 крылатых ракет
- 28 кораблей/катеров
- 1 подводная лодка
- 43514 (+169) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3796 (+4) единиц специальной техники
- 1 керченский мост