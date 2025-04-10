ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии быстро приближаются к отметке в миллион

2025-04-10 16:43

С 24 февраля 2022 года по 10 апреля 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 929 000 человек (+1420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: