ВОЙНА В Украине фото Как проходит обучение и спецподготовка украинских военных в Великобритании

2022-07-22 15:37

По информации Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, продолжается артиллерийская подготовка личного состава ВС Украины.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ.

"Более 1000 инструкторов из 11-й бригады содействия силам безопасности, специализирующейся на проведении тренировок для наращивания военного потенциала наших союзников и партнеров. Украинским воинам закупили автоматы, выдают каски, бронежилеты, обмундирование и полевое снаряжение для боевых действий на передовой", - отметили на странице.

Известно, что военные Соединенного Королевства в рамках операции ORBITAL с 2015 по 2022 год подготовили 22 000 украинцев. Спасибо британским партнерам. Победим русский фашизм вместе! Слава Украине!

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У Зеленского впервые рассказали, как планируют освобождать и дерусифицировать Крым 2022-07-22 13:31