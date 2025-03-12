Политика Европейские лидеры оценили реальные шаги по восстановлению доверия между США и Украиной

2025-03-12 14:39

Великобритания была "непосредственно вовлечена" в достижение договоренностей между США и Украиной о предложенном перемирии с рф. Об этом сообщили правительственные источники Соединенного Королевства в комментарии BBC.

Европейские лидеры во главе с британским премьером Киром Стармером активно работали над тем, чтобы восстановить доверие между США и Украиной. Премьер Великобритании назвал достигнутые договоренности "выдающимся прорывом" и подчеркнул, что это "важный момент для мира в Украине".

Советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл совместно со своим американским коллегой Майком Уолцом и представителями Франции и Германии разрабатывал план прекращения огня и дальнейшие шаги для его реализации.

В выходные Пауэлл посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и помогал подготовить письменное предложение. Документ предусматривал временную паузу в боевых действиях и дальнейшие меры по укреплению доверия, в частности, обмен военнопленными, возвращение украинских детей, принудительно вывезенных на россию, и освобождение мирных жителей.

Согласованное Киевом и Вашингтоном предложение стало основой для соглашения, заключенного во вторник в Саудовской Аравии.

Кир Стармер после завершения переговоров в Джидде поздравил украинскую и американскую делегации с достигнутыми договоренностями, подчеркнув, что "теперь мы все должны удвоить наши усилия", чтобы обеспечить реальное мирное соглашение для Украины.

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