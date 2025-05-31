Политика Великобритания объявила о новых санкциях против рф – ограничения коснутся ВПК, энергетики и финансового сектора

2025-05-31 13:34

Великобритания объявила о 100 новых санкциях против россии – ограничения применены к военному, энергетическому и финансовому секторам страны. Об этом сообщил британский правительство.

Эти ограничительные меры направлены против цепочек поставок для российских систем вооружения, в частности баллистических ракет Искандер.

Санкции также направлены против еще 14 членов Агентства социального дизайна (SDA), которое осуществляет финансируемые кремлем информационные операции, призванные подорвать суверенитет, демократию и верховенство права в Украине и во всем мире.

Кроме того, эти меры будут препятствовать усилиям путина, направленным на обход санкций, и помогут заблокировать его попытки восстановить связи с международной экономикой.

Под новые ограничения попали 46 финансовых учреждений, которые помогают россии уклоняться от санкций, а также Санкт-Петербургская валютная биржа и российское агентство по страхованию вкладов, которое страхует российские банки.

Также санкции коснутся 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также тех, кто способствует деятельности этого флота.

Кроме того, были введены санкции против британского гражданина Джона Майкла Ормерода, который закупал суда для теневого флота россии, и двух российских капитанов танкеров "теневого флота".

"Последние удары путина еще раз показывают его истинную сущность как разжигателя войны. Мы призываем его немедленно согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры о справедливом и длительном мире", – заявил глава британского МИД Дэвид Лемми.