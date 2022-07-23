ВОЙНА В Украине россияне боятся контрнаступления ВСУ и активно минируют реку Ингулец, - ISW

2022-07-23 13:00

 

Россияне могут готовиться к контрнаступлению украинских войск в районе Снегиревки - Зеленодольска на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, об этом свидетельствует то, что российские силы активно минируют берега Ингульца в районах, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском.

Россияне нанесли локальные наземные удары вблизи границы между Херсонской и Николаевской областями.

Кроме того, как пишет ISW, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, к востоку и к югу от Бахмута и безуспешно пытались продвинуться северо-западнее Донецка.

В то же время, украинские войска вели ограниченные позиционные бои к северу от Харькова.

Ранее в ISW предположили, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины на оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки

2022-07-23 15:00

В оккупированной Кирилловке, куда роССия стянула технику из-за ударов ВСУ, раздались взрывы

2022-07-23 10:00

В Германии началось обучение украинских военных управлению установками Gepard

2022-07-22 20:34

Впервые в истории ВСУ появится унифицированная военная форма для женщин

2022-07-22 19:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну

2022-07-23 17:00

Важно! Нардепы повысили себе оклады с 28,8 тыс. до 49,6 тыс. грн: решение поддержали все фракции

2022-07-23 16:00

Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки

2022-07-23 15:00

ВСУ ударили из HIMARS по еще одному важному мосту на Херсонщине

2022-07-23 14:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский перечислил "плюсы" от подписанного соглашения по зерну 2022-07-23 17:00
Важно! Нардепы повысили себе оклады с 28,8 тыс. до 49,6 тыс. грн: решение поддержали все фракции 2022-07-23 16:00
Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки 2022-07-23 15:00
ВСУ ударили из HIMARS по еще одному важному мосту на Херсонщине 2022-07-23 14:00