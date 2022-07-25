ВОЙНА В Украине фото Польша подтвердила передачу в Украину танков PT-91 Twardy — подробности

2022-07-25 20:30

 

Пресс-секретарь Агентства вооружений Кшиштоф Платек подтвердил отправку в Украину танков PT-91 Twardy. Об этом он заявил в эфире Wolski o Wojnie.

По словам Платека, Польша ранее отправила свыше 200 танков Т-72, теперь же ВСУ получили Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy. Восполнить переданную бронетехнику в Польше планируют путем приобретения южнокорейских танков, которые будут поступать в войска до 2026 года. И закупки американских M1 Abrams.

«Мы точно не будет отправлять 230 Twardy, по крайней мне я не слышал об этом. С другой стороны, мы послали Twardy в значительном количестве. Эшелоны дошли до украинцев», — заявил ранее обозреватель Ярослав Вольский.

Передачу танков подтвердил также руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям!» , — написал он.

Танк PT-91 Twardy

PT-91 — это польская модификация советского танка Т-72. Модернизация затронула ряд систем танка, в частности, для него была разработана система динамической защиты ERAWA. Заявляется, что она с вероятностью 95% отразит советский ПТУР и на 50% современные бронебойные снаряды. Также в Twardy установили израильский ночной прицел и словацкий стабилизатор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

Кроме этого в PT-91 установили более мощный двигатель «Воля» мощностью 850 лошадиных сил.

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