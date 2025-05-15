Политика МИД Польши опроверг слухи о готовящейся отправке польских военных в Украину

2025-05-15 08:26

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг предположения о возможной отправке польских военных на территорию Украины, сообщает Wprost.

"Прекратите манипулировать", - подчеркнул глава МИД, добавляя, что ни правительство, ни Министерство обороны не имеют таких планов.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что Польша не планирует отправлять войска, а вместо этого сосредоточится на логистике и защите восточного фланга НАТО.

Причиной реакции польских чиновников стали заявления спецпредставителя США по делам Украины, генерала Кита Келлога, который предположил, что после вероятного перемирия польские силы могут быть задействованы в операциях западнее Днепра.

"Генерал мог неправильно истолковать роль Польши как логистического партнера, но четко указано: на украинской земле польских военных не будет", - акцентировал Сикорский.

Косиняк-Камыш добавил, что участие Польши может включать поддержку воздушного моста, защиту логистических хабов и охрану границы с беларусью и россией, но не непосредственное присутствие на украинской территории.