Политика Выборы в Польше - итоги для Украины

2025-05-19 12:35

Вчера прошел первый тур президентских выборов в Польше, крайне важных для Украины.

В первом туре результаты экзит-полов (всегда совпадающих с итогами голосования) для Украины нерадостны. Ни один кандидат не оказался проукраинским в нашем понимании слова, трое в четверке лидеров - антиукраинские в большей или меньшей степени.

Четверка выглядит так:

Рафал Тшасковський 30.8 % Кароль Навроцький 29.1% Славомир Менцен 15.4% Гжегош Браун 6.2%

Ярый антиукраинский электорат собрали Менцен и Браун. Они пока не на лидирующих позициях, но сумма их голосов - это пятая часть всех избирателей Польши. То есть 21,6% поляков настроены ультра против Украины и украинцев. Они также евроскептики и сторонники ужесточения мигиационных законов.

Менцен, к примеру, заявлял, что выступает против «евреев, гомосексуалистов, абортов, налогов и Евросоюза». И ядро его сторонников это не смутило.

При этом лозунг Брауна — «Прочь коммунизм, прочь евреекоммунизм, прочь еврокоммунизм». Он выступает против «украинизации Польши»: во время митинга в Бялой Подляске на востоке Польше его сторонники сорвали сине-желтый флаг, который был вывешен в ратуше в знак солидарности с Украиной. А сам Браун из огнетушителя погасил ханукию в Сейме. Также Браун за введение в польском законодательстве понятия «иностранного агента» - как в россии.

Навроцкий, кандидат от ПиС и выдвиженец Качиньского, должен продолжить и радикализировать путь нынешнего президента Польши Дуды. Он - директор Института национальной памяти, главный тезис которого - вина украинцев в Волынской резне. И этот тезис очень живуч среди польского электората, активно клеющего на машины с украинскими номерами стикеры о Волынской резне.

"Моей победы не хотят Брюссель, Берлин, москва и Киев», — заявляет Навроцкий и ищет поддержку в Вашингтоне.

Его рейтинги портят два скандала: первый о том, что он якобы написал под псевдонимом детектив, а потом под своим именем давал книжке позитивные рецензии. Второй - о завладении им 28-метровой квартирой пожилого пана Ежи (фамилия не называется), который в итоге оказался без жилья и в доме престрелых.

Как по украинским масштабам, эти скандалы смешны и нет в них ни коррупционных миллиардов, ни заграничных счетов, ни гектаров земель. Но поляков такие истории впечатляют.

Самый взвешенный из кандидатов, мэр Варшавы Тшасковский мог стать победителем прошлых президентских выборов, ему не хватило 2%. Сейчас он - лидер гонки с минимальным, почти 2-процентным отрывом. Поляки его считают слишком умным и слишком левым, далеким от глубинного народного электората и называют его "пан Бонжур" - за хорошие манеры и за то, что говорит на 6 языках.

Это вынудило Тшасковского упростить свои тезисы до общепонятного уровня и слегка "поправеть".

Но, в отличие от других кандидатов, он не создает буффонады, мало говорит и символизирует спокойную европейскую силу.

Украину он называет буфером между войной и хорошо вооруженной Польшей.

Потому, в случае его победы, Киеву не стоит ждать от него заверений в любви, но шансы на помощь по укреплению "буфера" остаются.

В быту он симпатий к украинцам не проявляет и выступает за отмену выплат соцпомощи украинским детям-беженцам (менее 200 евро в мес).

При такой электоральной ситуации Украине нужно срочно снимать розовые очки, прекращать говорить об украино-польской любви до гроба и надеяться на преференции. Президент в Польше - отнюдь не королева, у него есть существенные полномочия, в том числе - наложения вето на парламентские решения.

И худшая для поляков ситуация, когда премьер и президент - из разных политических лагерей. А худшая ситуация для Украины - антиукраинское единомыслие в польской власти, которое вполне может быть достигнуто.

На данный момент во второй тур президентских выборов в Польше выходят кандидат от правящей партии «Гражданская платформа» (Туск) мэр Варшавы Рафал Тшасковский и поддерживаемый «Правом и справедливостью» (Дуда, Качиньский) директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Учитывая, что миграции в польском электорате практически нет, праворадикальные (антиукраинские) голоса могут консолидироваться вокруг Навроцкого.

Тшасковский при этом должен максимально мобилизовать свой электорат и добиться его массовой явки на выборы. Это даст шансы ему - победить и относительные шансы - Украине не потерять крайне важного сейчас стратегического партнера Польшу.

Янина Соколовская.