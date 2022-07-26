ВОЙНА В Украине Уничтожены более 15 баз отдыха: новые детали ракетного удара рф по Одесской области

2022-07-26 19:00

Значительным разрушениям подвергся курортный поселок, а также база отдыха на реке Днестр.

В Одесской области в результате ракетного удара разрушены 5 жилых и 60 дачных домов, более 15 баз отдыха и 80 торговых павильонов.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напоминается, что сегодня утром военные страны-агрессора в очередной раз нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Белгород-Днестровского и Одесского районов.

"Из-за ракетных ударов по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе разрушено 5 жилых домов с последующим их возгоранием, а также повреждено более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадал один человек: в результате попадания вражеского снаряда 46-летний мужчина получил ранения в виде порезов ног и лица.

Также под огнем оккупантов оказался поселок в Одесском районе, в котором значительным разрушениям подверглась база отдыха на реке Днестр, в здании повреждены окна и фасад.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели.

Обнаружены и изъяты обломки от механизмов ракет, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизы.

"Любые военные объекты на указанных территориях отсутствуют", - отмечают в прокуратуре.

Открыты уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).