ВОЙНА В Украине фото роССийские войска сбили собственный боевой вертолет в Херсонской области, - Генштаб

2022-07-27 20:30

За прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения ВСУ, но нанесли удар по своим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как сообщается, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь испуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - говорится в сообщении.

Ранее российские войска уничтожили свой же истребитель Су-34 в небе над оккупированным Алчевском в Луганской области.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске.