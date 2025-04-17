Мир США начали полномасштабную переброску войск и военной техники в Европу

2025-04-17 14:37

США начали переброску войск и военной техники в Европу для участия в масштабных учениях Defender 25 с союзниками и партнерами. Об этом свидетельствуют данные Европейского командования армии США.

Всего в Европу прибудут 5,4 тыс. американских военнослужащих. В учениях, которые планируются с 11 мая по 24 июня, кроме США, которые их проводят, примут участие 18 стран-членов и партнеров НАТО.

"Это масштабные учения армии США, которые проверят, насколько быстро и эффективно американские войска могут развернуться в Европе и защитить Восточный фланг с союзниками и партнерами по НАТО, чтобы продемонстрировать способность американских вооруженных сил отправлять силы на большие расстояния, поддерживать операции и поддерживать своих союзников от Арктики до регионов Средиземного и Черного морей", - говорится в сообщении.

Американские войска примут участие в трех крупных фазах учений в рамках Defender 25 – Swift Response, Immediate Response и Saber Guardian. В них всего будет задействовано около 25 тыс. военнослужащих США, союзников и партнеров, которые будут работать над улучшением координации, тактики и совместимости оборудования.