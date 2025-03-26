Политика Чехия подтвердила готовность отправить свои миротворческие войска в Украину

2025-03-26 08:24

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова принять участие в иностранной миротворческой миссии, которая отправит войска в Украину в случае заключения мирного соглашения. Об этом политик сообщил в интервью ЕП.

Он отметил, что Чехия уже является частью так называемой "коалиции желающих".

"И я верю, как только появится общая готовность отправить этот (миротворческий) контингент, Чехия будет его частью", – подчеркнул он.

Комментируя скептические мнения внутри Чехии относительно отправки миротворческих войск в Украину, Павел отметил, что "разные политики могут иметь разные взгляды".

"Но если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя", – заявил чешский президент.

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