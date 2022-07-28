ВОЙНА В Украине видео Горят и детонируют: ВСУ уничтожили склады рф в Чернобаевке и Белогорке

2022-07-28 16:30

 

Вооруженные Силы Украины на южном направлении ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» .

Как отмечается, россияне попытались контратаковать на двух направлениях: из Брускинского на Белогорку и из Новогреднево на Андреевку. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам. Пары штурмовиков и бомбардировщик поразили три опорных пункта оккупантов, вертолетные пары – еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за боевой день выполнили 271 огневое задание. В результате уничтожены: 66 оккупантов, беспилотник типа «Форпост», три танка Т-72, ​​три гусеничных минных заградителя, две гаубицы «Мста-С», самоходная гаубица «Гвоздика», минометный комплекс «Сани», три единицы автотехники.

«В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склады боеприпасов», – говорится в сообщении.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия рф уязвима - разведка Британии

2022-07-28 18:00

Близится к 100 тысячам. В США назвали общие потери ВС рф в Украине

2022-07-28 17:30

Гауляйтер Стремоусов устроил истерику из-за удара ВСУ по Антоновскому мосту и заявления Зеленского

2022-07-27 17:30

Потери рф в войне против Украины превысили 40 тыс. человек: уничтожено 1738 танков

2022-07-27 17:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Блинкен впервые поговорит с Лавровым после роССийского вторжения в Украину

2022-07-28 19:00

Контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия рф уязвима - разведка Британии

2022-07-28 18:00

Близится к 100 тысячам. В США назвали общие потери ВС рф в Украине

2022-07-28 17:30

В День государственности оккупанты выпустили по Украине 2 десятка ракет - Воздушные силы

2022-07-28 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Блинкен впервые поговорит с Лавровым после роССийского вторжения в Украину 2022-07-28 19:00
Контрнаступление ВСУ вблизи Херсона набирает обороты, армия рф уязвима - разведка Британии 2022-07-28 18:00
Близится к 100 тысячам. В США назвали общие потери ВС рф в Украине 2022-07-28 17:30
В День государственности оккупанты выпустили по Украине 2 десятка ракет - Воздушные силы 2022-07-28 17:00