ВОЙНА В Украине Власти Латвии одобрили выделение дополнительной военной помощи Украине

2022-07-29 14:29

Правительство Латвии одобрило выделение дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Артис Пабрикс.

"Сегодня утром правительство Латвии поддержало инициативу Министерства обороны Латвии по оказанию дополнительной военной помощи Украине", - отметил он.

Как пишет портал Delfi, решение было принято на закрытом заседании в четверг. В Минобороны не уточнили, какая именно поддержка будет предоставлена ​​украинцам.

Отмечается, что с момента вторжения России в Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях обсуждало предоставление помощи ВСУ.

В общей сложности Рига выделила Киеву оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger на сумму более 200 миллионов евро.