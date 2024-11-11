Политика Белый дом не исключает анонсов новой помощи Украине на "Рамштайне"

2024-11-11 22:15

 

В Белом доме заявили о том, что все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства для США в отношении Украины.

В этот раз можно ожидать того же, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби отметил, что заседание "Рамштайна" не впервые состоится в онлайн-формате.

"То, что он состоится онлайн, – это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", – сказал советник Белого дома.

Он отметил, что это будет еще одним шансом для США показать лидерство и нашу преданность предоставить Украине то, что нужно на фронте.

"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", - подытожил Кирби.

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Политика

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