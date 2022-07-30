ВОЙНА В Украине фото Германия предоставит Украине важную спецтехнику – подробности

2022-07-30 17:30

 

Руководство Минобороны Германии одобрило передачу Украине 16 инженерных танков Biber. Они предназначены для наведения мостов. Об этом сообщает Министерство обороны Германии в своем Twitter.

«Продолжаем поддерживать! Для дальнейшей поддержки Сухопутных войск Украины министр Ламбрехт приняла решение отправить 16 бронированных мостоукладчиков Biber. Их можно использовать для преодоления водных и других препятствий во время боя», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Бундесвера, с помощью танка-мостоукладчика Biber инженерные группы обеспечивают мобильность собственных войск для преодоления сечения местности, оврагов или водоемов. При укладке скоростной бронированный мост общей протяженностью 22 метра соединяется из двух половин. Транспортно-укладочная машина для моста создана на базе шасси танка Leopard 1.

В пресс-службе министерства сообщили, что данные танки предназначены для преодоления водных или других препятствий в бою.

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