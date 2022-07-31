ВОЙНА В Украине Тайваньский узел: Китай планирует учения с боевыми стрельбами неподалеку от Тайваня

2022-07-31 13:00

 

Китай планирует провести сегодня флотские учения с боевыми стрельбыми в районе острова Пинтань провинции Фуцзянь, который расположен у китайского побережья напротив Тайваня. Об этом сообщает CNN.

Управление морской безопасности Пинтаня выпустила 28 июля предупреждение об учениях с боевыми стрельбами, запретив всем судам заходить в воды вблизи острова 30 июля с 8:00 до 21:00 по местному времени.

Учения объявлены на фоне обострения противоречий между США и Китаем, которое вызвано предположениями о возможном официальном визите спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай ранее заявил, что будет считать такой визит формой признания независимости Тайваня и пригорзил США "военным ответом".

Источник в окружении Пелоси сообщил CNN, что спикер Конгресса планирует отправиться в турне по Азии, однако есть ли в ее программе остановка на Тайване, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает меры безопасности на случай визита Пелоси на Тайвань.

ВМФ Тайваня также проводит с 28 июля морские учения Хан Куан.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

 

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