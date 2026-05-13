Політика Трамп вперше публічно принизив російський режим

2026-05-13 10:31

Трамп публічно опустив рф: заявив, що наддержав у світі лише дві — США і Китай. І ніяких «договорняків» із путіним щодо Донбасу не існує, —  пише The Times.

Лідер США заявив, що вважає наддержавами лише США та Китай — росію він фактично виключив із цього списку.

За його словами, США — «найсильніша країна на Землі у військовому плані», а Китай — друга за силою держава світу.

Також Трамп запевнив, що жодних домовленостей із путіним про передачу Донбасу росії не існує.

Раніше кремль вимагав повного виходу українських військ із Донецької та Луганської областей як умову для продовження переговорів.

