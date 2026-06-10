Політика Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідав Північну Корею

2026-06-10 12:27

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за сім років відвідав Північну Корею, де провів переговори з Кім Чен Ином.

За підсумками саміту сторони домовилися розширити співпрацю у політичній, економічній та культурній сферах, а також активізувати контакти на високому рівні.

Водночас у Пекіні акцентують увагу на розвитку торгівлі, транспорту, сільського господарства та технологій, тоді як Пхеньян наголошує на «рівноправному партнерстві» між країнами.

Сі Цзіньпін заявив про намір вивести китайсько-північнокорейські відносини на «новий рівень».

Експерти пов’язують візит із прагненням Китаю зміцнити свій вплив у регіоні.

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Політика

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