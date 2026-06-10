Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідав Північну Корею

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за сім років відвідав Північну Корею, де провів переговори з Кім Чен Ином.
За підсумками саміту сторони домовилися розширити співпрацю у політичній, економічній та культурній сферах, а також активізувати контакти на високому рівні.
Водночас у Пекіні акцентують увагу на розвитку торгівлі, транспорту, сільського господарства та технологій, тоді як Пхеньян наголошує на «рівноправному партнерстві» між країнами.
Сі Цзіньпін заявив про намір вивести китайсько-північнокорейські відносини на «новий рівень».
Експерти пов’язують візит із прагненням Китаю зміцнити свій вплив у регіоні.