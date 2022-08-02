ВОЙНА В Украине фото ВСУ подняли в воздух еще один склад боеприпасов оккупантов в Херсонской области

2022-08-02 22:00

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов в Херсонской области. В небо над регионом поднялся столб черного дыма.

Об этом сообщил Telegram-канал "Думская" со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что украинские защитники еще раз отработали по российскому БК 2 августа.

Точное местонахождение склада не сообщается. Также пока нет официального подтверждения от Генштаба или должностных лиц, имеющих доступ к соответствующей информации.

Ранее сообщалось, что после получения западного оружия Украина стала массово разрушать вражеские БК и штабы на временно оккупированных территориях. Однако возможности ВСУ все еще ограничены из-за недостаточного количества РСЗО.