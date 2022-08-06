ВОЙНА В Украине фото Коса смерти: ВСУ за сутки уничтожили шесть складов роССийских оккупантов на юге

2022-08-06 13:00

 

Вооруженные силы Украины за сутки 5 августа поразили шесть складов российских оккупантов с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования «Південь» Владислав Назаров.

По словам Назарова, один из складов был уничтожен авиационным налетом Воздушных сил ВСУ. В целом, за сутки украинская авиация на юге четырежды совершала налеты на россиян, уничтожены склад боеприпасов, два опорных пункта и район сосредоточения оккупантов.

Артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, которые принадлежали подразделениям 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии россиян. Также уничтожены командно-наблюдательный пункт российской батальонной тактической группы в Брускинском и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках

«Ситуация в операционной зоне Южнобугского направления сложная, но силы обороны контролируют ее развитие. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Но на некоторых направлениях ротация живой силы и перераспределение техники» - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты из-за больших потерь на фронте в Украине вынуждены перебрасывать все новые и новые войска с дальних территорий, все активнее использовать солдат нерусских национальностей и вскрывать старые советские военные склады.

По данным западных аналитиков, Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на контрнаступательные операции.

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