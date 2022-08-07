ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов

2022-08-07 22:00

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили военные базы ВС РФ и склады с боеприпасами на оккупированных территориях.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, за сутки украинская армия смогла уничтожить сразу 10 стратегических объектов ВС РФ, которые были размещены на временно оккупированных территориях. Речь идет о 5 базах, трех складах с боеприпасами и двух командных пунктах.

Точные удары ВСУ зафиксированы на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях: