ВОЙНА В Украине КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов

2022-08-07 22:00

 

За прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили военные базы ВС РФ и склады с боеприпасами на оккупированных территориях.

Такую информацию в своем Telegram-канале обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, за сутки украинская армия смогла уничтожить сразу 10 стратегических объектов ВС РФ, которые были размещены на временно оккупированных территориях. Речь идет о 5 базах, трех складах с боеприпасами и двух командных пунктах.

Точные удары ВСУ зафиксированы на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях:

  • Макеевка, Донетчина - уничтожен БК
  • Снежное (район), Донетчина - уничтожена военная база
  • Донецк – уничтожена база
  • Херсон (район) - уничтожена база и БК
  • Чернобаевка (район), Херсонщина - уничтожены два командных пункта
  • Гладовка (район), Херсонщина - уничтожена база
  • Пологовский район, Запорожье - уничтожена база

 

subscriber subscriber

Еще по теме

роССийская армия провалила штурм позиций ВСУ возле Авдеевки: 30 оккупантов убиты, более 50 ранены

2022-08-07 21:00

За сутки ВСУ уничтожили 300 российских захватчиков – Генштаб

2022-08-07 10:30

Данилов о контрнаступлении ВСУ: Давайте наберемся терпения, не верьте "диванным" экспертам

2022-08-06 21:00

фото Коса смерти: ВСУ за сутки уничтожили шесть складов роССийских оккупантов на юге

2022-08-06 13:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов

2022-08-07 22:00

роССийская армия провалила штурм позиций ВСУ возле Авдеевки: 30 оккупантов убиты, более 50 ранены

2022-08-07 21:00

Из-за провала "спецоперации" в Украине полетели главы командующих армией рф – разведка Британии

2022-08-07 20:00

"Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года

2022-08-07 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАРТА ВСУ за сутки уничтожили 10 баз, складов и командных пунктов оккупантов 2022-08-07 22:00
роССийская армия провалила штурм позиций ВСУ возле Авдеевки: 30 оккупантов убиты, более 50 ранены 2022-08-07 21:00
Из-за провала "спецоперации" в Украине полетели главы командующих армией рф – разведка Британии 2022-08-07 20:00
"Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года 2022-08-07 19:00