ВІЙНА В Україні Викрито посадовця Мініоборони, який за 10 000 доларів влаштовував бронювання від мобілізації

2025-09-12 11:32

Столичні поліцейські викрили посадовця Міністерства оборони, який за 10 000 доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за 10 000 доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Слідчі затримали підозрюваного під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.