Финляндия заставит орков ежедневно слушать гимн Украины. Так, в финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с оркостаном, теперь каждый день будет звучать гимн Украины.
Также у Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом. В соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.
А все из-за того, что в эти города приезжает очень много русских на шопинг и таким образом финны хотят продемонстрировать свою поддержку Украине.
Кроме того, город расположен неподалеку от границы, потому прекрасный украинский гимн будут слышать и жители близлежащих деревень Мордора.
Такого позорного "шлепка по морде" рашисты не получали еще со времен финской войны, которую, напомним, с треском проиграли, имея колоссальный перевес в живой силе, технике и т.д.