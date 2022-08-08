ВОЙНА В Украине КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины

2022-08-08 11:33

Финляндия заставит орков ежедневно слушать гимн Украины. Так, в финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с оркостаном, теперь каждый день будет звучать гимн Украины.

Также у Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом. В соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.

А все из-за того, что в эти города приезжает очень много русских на шопинг и таким образом финны хотят продемонстрировать свою поддержку Украине.

Кроме того, город расположен неподалеку от границы, потому прекрасный украинский гимн будут слышать и жители близлежащих деревень Мордора. 

Такого позорного "шлепка по морде" рашисты не получали еще со времен финской войны, которую, напомним, с треском проиграли, имея колоссальный перевес в живой силе, технике и т.д. 

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Финляндия предглагает разместить базу НАТО рядом с границей рф

2022-07-06 11:35

Финляндия и Швеция официально получили приглашения стать членами НАТО

2022-06-30 08:26

Финляндия заявила о готовности воевать с роССией и назвала условие

2022-06-22 19:30

видео Во временно оккупированном Херсоне снова зазвучал гимн Украины

2022-06-13 11:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Беспилотник ВСУ заснял массовую демилитаризацию русских оккупантов

2022-08-08 15:37

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС - вся Европа на грани катастрофы

2022-08-08 14:31

КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины

2022-08-08 11:33

Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь

2022-08-08 10:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Беспилотник ВСУ заснял массовую демилитаризацию русских оккупантов 2022-08-08 15:37
Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС - вся Европа на грани катастрофы 2022-08-08 14:31
КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины 2022-08-08 11:33
Посол Польши рассказал, в каком случае ВСУ могли бы удержать Маприуполь 2022-08-08 10:26