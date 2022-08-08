ВОЙНА В Украине КАРТА Финляндия заставила русских ежедневно слушать гимн Украины

2022-08-08 11:33

Финляндия заставит орков ежедневно слушать гимн Украины. Так, в финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с оркостаном, теперь каждый день будет звучать гимн Украины.

Также у Лаппеенранта теперь поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом. В соседнем городе Иматра гимн Украины начали включать с конца июля.

А все из-за того, что в эти города приезжает очень много русских на шопинг и таким образом финны хотят продемонстрировать свою поддержку Украине.

Кроме того, город расположен неподалеку от границы, потому прекрасный украинский гимн будут слышать и жители близлежащих деревень Мордора.

Такого позорного "шлепка по морде" рашисты не получали еще со времен финской войны, которую, напомним, с треском проиграли, имея колоссальный перевес в живой силе, технике и т.д.