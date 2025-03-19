Политика Финляндия выступила категорически против "финского сценария" установления мира в Украине

2025-03-19 16:41

Президент Финляндии Александр Стубб выступил категорически против лишения Украины территориальной целостности, как это когда-то произошло с его страной. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки, передает Укринформ.

Стубб подчеркнул, что государственность держится на трех основных принципах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Он напомнил, что из-за политики сталина Финляндия потеряла 10% своих земель и право самостоятельно принимать решения.

"Я не устаю повторять, что на этой земле родились мои прадеды, здесь родился мой отец. И если уж возникает вопрос о схожести ситуации в Украине, то я на него отвечу, что нельзя допустить такое, категорически нет!" – заявил Стубб.

Он акцентировал, что Финляндия поддерживает независимость Украины, ее суверенное право выбирать путь в Европу и на Запад и ее территориальную целостность.

"В современной Европе не найдется ни одного сколь-нибудь серьезного захвата территории или аншлюса. Нельзя допустить ничего подобного. С нас хватит Второй мировой", – добавил финский лидер.