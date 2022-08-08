Политика В рф назвали условие переговоров путина и Зеленского и снова обвинили Украину

2022-08-08 19:00

 

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что необходимых предпосылок для встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в настоящий момент нет. Она возможна только после того, как делегации переговорщиков проделают всю домашнюю работу, а этого сейчас не происходит.

Такое заявление он сделал в понедельник, 8 августа, сообщают российские СМИ. Путинский прихвостень выдал, что никакого переговорного процесса между РФ и Украиной сейчас нет, так как украинская делегация "ушла с радаров". При этом, естественно, он ни слова не упомянул о преступлениях российской армии на территории нашего государства.

Также Песков добавил, что в Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса России и Украины.

Напомним, во время визита в Сочи 5 августа Эрдоган предложил кремлевскому диктатору провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Турецкий лидер подчеркнул, что в войне не будет победителя.

По словам Эрдогана, его предыдущие контакты с президентом государства-агрессора России "нашли позитивное отражение на Кавказе, в Сирии и в Украине".

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что Украина не пойдет на заключение "Минска-3". Но переговоры главы государства Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным могут состояться, если Россия будет готова к ним.

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