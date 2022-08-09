ВОЙНА В Украине "Кремлю подготовиться": Арестович отреагировал на взрывы в Крыму

2022-08-09 18:00

 

Он намекнул на то, что следующей может стать Москва.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки в оккупированном россиянами Крыму.

Как он в шутку отметил в своем Telegram, "российская привычка курить возле бавовны в конце концов их погубит".

Он намекнул на то, что следующим может стать московский Кремль.

"Что характерно - по алфавиту идут: Б - Белгород, В Воронеж, К - Курск, К - Крым. Кремлю подготовиться?", - отметил он.

Взрывы в Крыму: что стоит знать

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки.

Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Из-за взрывов начался пожар. Известно, что есть поврежденное имущество, пострадавшие.

Оккупационная "власть" заявила, что взяла место взрыва в окружение - в радиусе 5 километров установлены ограждения, место патрулируют силовиков. Это якобы сделали с целью недопущения ранения местных жителей.

Также сообщается, что в Новофедоровке (в 5 километрах от города Саки) начали эвакуировать жителей прилегающих к аэродрому домов.

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