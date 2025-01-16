Жизнь Проросійську партію Арестовича фінансують Сеяр Куршутов та Андрій Богдан

2025-01-16 14:35

Відомий блогер Юрій Богданов на своїй сторінці в Facebook заявив, що колишній радник Офісу президента Олексій Арестович нібито бере кошти на кампанію проти України у ймовірно громадянина РФ Сєяра Куршутова та екс-голови ОП Андрія Богдана.

“Так, і гроші в нього від нашого знайомого Куршутова і ще одного старого знайомого — Андрія Богдана, який теж час від часу тусить у Відні. Кілька джерел мені цю інформацію підтвердили. Куршутов сидить у Відні і паралельно фінансує ще одну антиукраїнську групу — яка теж сидить у Відні — Українську всесвітню асамблею”, — пише Богданов.

За його словами, Арестович нібито найняв лобістів, які допомагають йому просувати російські наративи, дискредитувати Україну та президента Зеленського.

“Що лобіює Арестович в США? Чисто російський наратив. Арестович продовжує прямо атакувати Зеленського, розказувати про “переслідування церкви в Україні”, що заходить радикальним МАГА-виборцям, також у комплекті йде “не все так однозначно” і риторика, що вибори треба “якнайшвидше”. Нащо нам допомагати, якщо у нас заборонили РПЦ, дійсно?” — пише Богданов.

Він зауважив, що Куршутов нібито фінансує Арестовича виключно з мотивів помсти країні та владі.

Окрім цього, за словами блогера, Куршутов діє в тандемі з іншим відомим бізнесменом, а той в свою чергу нібито вибудовує свою активну співпрацю з командою Кличка.

“В Києві на позитивні зміни розраховувати немає сенсу. Поки Кличко може провести через Київраду всі зручні і потрібні йому рішення, підряди будуть нарізатися куди треба. Єдине, що може зупинити цю вакханалію — кримінальні справи. Тим більше є купа питань, за які вони будуть більш ніж обґрунтованими”, — зазначає Богданов.

Джерело: fraza.com