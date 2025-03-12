Политика На рф не спешат принять предложение о 30-дневном прекращении огня, на которое уже согласилась Украина

2025-03-12 13:34

Рашисты внимательно изучают заявления по итогам переговоров между США и Украиной в саудовской Джидде. Также необходимо получить информацию по дипломатическим каналам от США. Об этом сообщил спикер кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, пока не стоит забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, который предлагают США, и на который уже согласилась Украина.

"Смотрите, вы забегаете немного вперед, мы не хотим этого делать", - заявил он.

Он напомнил, что американская сторона пообещала по разным дипканалам передать россиянам детальную информацию о сущности переговоров в Джидде.

"Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации", - сказал песков журналистам.

Также он не исключил, что может возникнуть и тема телефонного разговора на самом высоком уровне.

"Если такая потребность возникнет, она будет очень быстро организована. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - добавил песков и уточнил, что в настоящее время договоренностей о таком телефонном разговоре пока нет, как и запроса со стороны США.

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