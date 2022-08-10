ВОЙНА В Украине фото ВСУ ударили по мосту возле Каховской ГЭС – теперь он непригоден для использования

2022-08-10 18:00

 

В оперативном командовании "Пивдень" отчитались об аккуратном, но эффективном попадании.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС — важному звену в логистических цепочках российских оккупантов. Попадание было "аккуратным, но действенным". Теперь объект непригоден для использования.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр оперативного командования "Пивдень" в свежем отчете с фронта.

"Между тем, наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", — сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

Напомним, это не первый удар по мосту возле Каховской ГЭС. 8 августа ВСУ тоже совершили прицельные залпы по объекту. В результате у оккупантов на Херсонщине началась паника. И видимо, не зря, ведь теперь проезд по этому пути невозможен.

 Вместе с Каховским мостом ВСУ повторно ударили по Антоновскому. Согласно официальной информации, попадания были серьезными.

 

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