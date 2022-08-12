ВОЙНА В Украине Украинки, вернувшиеся из ЕС домой, имеют полное право снова поехать в Евросоюз

2022-08-12 21:36

В Еврокомиссии настаивают, что украинки, получившие в одной из стран ЕС временную защиту, имеют право ездить домой в Украину и после того возвращаться – как на короткое время, так и надолго.

Об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

В случае возвращения на длительное время в Украину, нужно сняться с регистрации в той стране, где получили временную защиту.

А по приезду назад в эту страну нужно зарегистрироваться повторно.

Она отметила также, что дети из Украины, которые из-за войны уехали в ЕС, должны идти в школу в той стране, где они поселились.