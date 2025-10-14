Известия Кипр ​ Кипр - один из основных центров для беженцев из Украины

2025-10-14 08:24

​ По состоянию на 31 августа 2025 года 4,37 млн. человек из стран, не входящих в

​ ЕС, которые бежали из Украины в результате российской агрессии, имели статус

​ временной защиты в ЕС.

​ Странами ЕС, принявшими наибольшее количество прибывших из Украины и

​ нуждающихся временной защиты, были Германия (1 210 515 человек; 27,7% от

​ общего числа стран ЕС), Польша (995 925 человек; 22,8%) и Чехия (385 855

​ человек; 8,8%).

​ По сравнению с июлем 2025 года, общее количество прибывших из Украины и

​ находящихся под временной защитой, увеличилось на 30 980 человек (+0,7%).

​ Если измерять соотношение прибывших на 1000 жителей, то Кипр занимает третье

​ место после Чехии (35,4) и Польши (27,3). В настоящее время на острове

​ проживает их численность составляет 24 475 человек.

​ По состоянию на 31 августа 2025 года граждане Украины составляли более 98,4%

​ получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,6%

​ получателей, несовершеннолетние - почти треть (31,1%), а взрослые мужчины –

​ почти четверть (24,3%) от общего числа.

​ 13 июня 2025 года Европейский совет принял решение о продлении временной

​ защиты для этих лиц с 4 марта 2026 года по 4 марта 2027 года.

