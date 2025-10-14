​ Кипр - один из основных центров для беженцев из Украины

По состоянию на 31 августа 2025 года 4,37 млн. человек из стран, не входящих в
ЕС, которые бежали из Украины в результате российской агрессии, имели статус
временной защиты в ЕС.
Странами ЕС, принявшими наибольшее количество прибывших из Украины и
нуждающихся временной защиты, были Германия (1 210 515 человек; 27,7% от
общего числа стран ЕС), Польша (995 925 человек; 22,8%) и Чехия (385 855
человек; 8,8%).
По сравнению с июлем 2025 года, общее количество прибывших из Украины и
находящихся под временной защитой, увеличилось на 30 980 человек (+0,7%).
Если измерять соотношение прибывших на 1000 жителей, то Кипр занимает третье
место после Чехии (35,4) и Польши (27,3). В настоящее время на острове
проживает их численность составляет 24 475 человек.
По состоянию на 31 августа 2025 года граждане Украины составляли более 98,4%
получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли 44,6%
получателей, несовершеннолетние - почти треть (31,1%), а взрослые мужчины –
почти четверть (24,3%) от общего числа.
13 июня 2025 года Европейский совет принял решение о продлении временной
защиты для этих лиц с 4 марта 2026 года по 4 марта 2027 года.