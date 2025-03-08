ВОЙНА В Украине В Европе опасаются новой волны беженцев из Украины - готовится особый механизм распределения

2025-03-08 14:36

В Европе полагают, что могут столкнуться с новой волной беженцев из Украины. Как пишет Politico, причиной этого может стать отказ США помогать Украине.

"Если путин усилит эту войну еще больше и американская поддержка исчезнет, ​​то это приведет к большему количеству беженцев из Украины. Нам нужно обязательное распределение украинских беженцев по всему ЕС в соответствии со справедливым механизмом", - заявила журналистам в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Она напомнила, что большинство украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия. По словам Фезер, в случае новой, большей волны "это придется изменить".

Отметим, большинство бежавших от войны украинцев имеют в ЕС статус временной защиты. Это положение ЕС, которое впервые было применено к украинским беженцам. Это означает, что украинцы имеют право работать, жить и учиться в принимающей стране.

В свою очередь Кабмин выделил Министерству национального единства 150 миллионов гривен из госбюджета на содействие возврату украинских беженцев.