Мир Трамп призвал Египет, Иорданию и другие страны принять больше палестинских беженцев из Сектора Газа

2025-01-27 11:33

Президент США Дональд Трамп призвал Египет, Иорданию и другие страны принять больше палестинских беженцев из сектора Газа. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, сообщает AP.

По словам Трампа, перемещение части палестинского населения с разрушенного войной Сектора Газы могло бы "навести порядок" в этом регионе.

Американский лидер отметил, что уже обсудил эту инициативу с королем Иордании Абдаллой II во время телефонного разговора, а 26 января намерен провести разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Я хотел бы, чтобы Египет принял этих людей. Иордания уже приняла многих палестинских беженцев, и это заслуживает похвалы. Речь, возможно, о 1,5 миллионе человек. Мы просто наведем порядок и скажем: Знаете, все это уже позади", – объяснил Трамп.

В то же время, он отметил, что ситуация в регионе критическая: "Это буквально место разрушений. Почти все уничтожено, и люди там умирают".

Трамп сообщил, что предпочел бы сотрудничество с некоторыми арабскими странами, чтобы построить жилье для палестинских беженцев за пределами Сектора Газы, "где они могли бы жить в мире".

Как известно, в столице Катара представители Израиля и группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. Мирное соглашение вступит в силу в 8.30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе (такое же, как в Киеве). ЦАХАЛ в своем заявлении подтвердил время начала перемирия.

Во время первой фазы операции из израильских тюрем должны быть освобождены 737 палестинских заключенных, а также 1167 задержанных жителей Газы, не причастных к атаке 7 октября. В то же время ХАМАС во время шестинедельной паузы в боевых действиях должен отпустить 33 из 98 израильских заложников, содержащихся в Газе.