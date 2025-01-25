В Чехии заявили, что ожидаемого в начале зимы роста числа беженцев из Украины не произошло

В Чехии не фиксируется увеличение количества беженцев из Украины на фоне массированных обстрелов и зимы. Об этом, ссылаясь на министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана сообщает ct24.
Ракушан отметил, что Чехия ожидала увеличения количества заявлений о предоставлении временной защиты от украинцев в ноябре-декабре, учитывая ужесточение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В то же время, Ракушан заверил, что МВД Чехии продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию в Украине.
"Это означает, что люди, которые должны уехать из восточной части Украины, где действительно объективно идет война, должны иметь возможность переехать в западную часть Украины, которая логистически еще может это выдержать", - отметил министр.