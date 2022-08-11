ВОЙНА В Украине Латвия признала роССию страной-спонсором терроризма

2022-08-11 17:30

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. Он также официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

Так, 11 августа Сейм утвердил заявление о том, что насилие России, направленное на мирное население и осуществляемое для достижения политических целей, является терроризмом, а сама Россия — государством, поддерживающим терроризм. Латвия призывает "другие страны-единомышленники" высказать такое же мнение, а также немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Беларуси.

Об этом говорится на сайте Сейма Латвии.

"В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами – прямо и косвенно – как крупнейший поставщик оружия для режима "Асада" в Сирии и как принудительный орган по таким делам, как отравление семьи Скрипачей или сбивание самолета MH-17. В Украине Россия выбрала подобную — жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и международно запрещенное оружие и боеприпасы, нацеливаясь на гражданских лиц и общественные места с непропорциональной жестокостью", — говорится в сообщении.

В заявлении Сейма отмечается, что с начала полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля двенадцать миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более пяти миллионов — покинуть свою страну. Также отмечается, что за это время ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщили о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами против мирного населения Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовое содержание мирных граждан в так называемых фильтрационных центрах, а также массовых депортаций.

Парламентарии категорически осудили военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину, осуществленное при поддержке и с участием белорусского режима. Латвийские власти призвали ЕС и его партнеров срочно усилить и ввести комплексные санкции против России.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что необходимо как можно быстрее признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку с 24 февраля россияне совершили все перечисленные в Римском уставе преступления.

По его словам, признание России спонсорлом терроризма наложит на нее дополнительные санкции, углубит международную изоляцию российского режима и полностью разрушит остатки репутации России на многие десятилетия.