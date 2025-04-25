Политика Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете производства и использования противопехотных мин

2025-04-25 14:39

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции от 18 сентября 1997 года, которая запрещает применение, накопление и производство неконтролируемых противопехотных мин. Закон уже опубликован в официальном вестнике государственной информации республики.

В пояснении к закону говорится, что "за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась".

Отмечается, что с учетом динамики ситуации в сфере региональной безопасности, Латвии крайне важно не ограничивать гибкость своих действий и использовать различные системы вооружения и решения для усиления сдерживания и обеспечения защиты страны и ее населения. По оценке Латвии, неконтролируемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения повышают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными.

Напомним, между Латвией и испанской компанией GDELS-SantaBárbaraSistemas заключен договор на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машины пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.