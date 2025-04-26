Мир Латвия почти на 400 млн евро заказала в Испании новейшие боевые машины пехоты ASCOD

2025-04-26 10:31

Между Латвией и испанской компанией GDELS-Santa Bárbara Sistemas заключен договор на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление латвийского Министерства обороны.

Указывается, что в настоящее время контракт предполагает переоснащение одного батальона, но если станет доступно дополнительное финансирование, будет рассмотрен вопрос о переоснащении и других батальонов.

Для обеспечения оперативной совместимости транспортных платформ между батальонами министерство рассматривает возможность дальнейшего использования уже закупленных платформ.

Контракт с испанской компанией предполагает возможность обсуждения закупки дополнительных платформ в дополнение к уже утвержденным 42 боевым машинам, количество и сроки поставки которых будут иметь соответствующее влияние на стоимость.

Как сообщается, договор предполагает участие местной промышленности в выполнении договора в объеме 30% от общей суммы договора. Участие промышленности возможно в выполнении заказов, передаче технологий и создании конкретных производственных мощностей, а также в других сопутствующих видах деятельности.

Заказанные боевые машины пехоты ASCOD оснащены броней четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматической пушкой, противотанковым оружием, пулеметом и другими передовыми технологиями, которые позволят солдатам контролировать поле боя. Боевая машина управляется тремя солдатами и способна перевозить и десантировать шесть солдат в полном боевом снаряжении.