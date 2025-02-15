ВОЙНА В Украине Латвия заказала для украинской армии новейшие бронетранспортеры Patria

2025-02-15 13:34

Латвия заказала бронетранспортеры Patria 6x6 для нужд украинской армии. Об этом сообщило Минобороны Латвии.

"В этом году защитникам Украины поступит бронетехника латвийского производства. Мы не только поддерживаем Украину в борьбе с оккупантами, но и испытываем применение и крепость бронемашин в реальных боевых условиях, что обеспечит ценные выводы для национальных вооруженных сил", - заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Количество заказанных машин не уточняется. При этом заказ БТР для Украины не должен повлиять на выполнение более давних контрактов для латвийской армии.

Ведомство напоминает, что еще в 2021 году заказало более 200 бронемашин Patria 6x6. А летом 2024 года было дополнительно заказано еще 56 машин, но уже командно-штабного типа.