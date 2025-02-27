Политика Украина официально признала результаты обучения, полученные гражданами за границей

2025-02-27 16:43

Верховная Рада признала результаты обучения, полученные гражданами Украины за границей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Проект закона №12375 поддержали 282 народных депутата.

Нардепы внесли изменения в ст. 6 закона "О полном общем среднем образовании".

Документ формализует право граждан Украины на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом).

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Политика

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Евросоюз готовит увеличенный на десятки миллиардов евро пакет военной помощи для Украины 2025-02-27 08:26
ЕС предложил Украине собственное соглашение о ценных полезных ископаемых 2025-02-26 13:34
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал готовиться к созданию альтернативы НАТО в Европе 2025-02-26 11:28