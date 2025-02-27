Украина официально признала результаты обучения, полученные гражданами за границей

Верховная Рада признала результаты обучения, полученные гражданами Украины за границей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Проект закона №12375 поддержали 282 народных депутата.
Нардепы внесли изменения в ст. 6 закона "О полном общем среднем образовании".
Документ формализует право граждан Украины на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом).