Политика Украина официально признала результаты обучения, полученные гражданами за границей

2025-02-27 16:43

Верховная Рада признала результаты обучения, полученные гражданами Украины за границей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Проект закона №12375 поддержали 282 народных депутата.

Нардепы внесли изменения в ст. 6 закона "О полном общем среднем образовании".

Документ формализует право граждан Украины на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом).