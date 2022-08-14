Мир фото Появились снимки военного аэродрома "Зябровка" в беларуси после взрывов

2022-08-14 21:00

Компания Maxar обнародовала спутниковые снимки военного аэродрома у села Зябровка в беларуси, где местные вечером 10 августа слышали звуки взрывов и видели вспышки.

Детали

Maxar отмечает, что новые спутниковые снимки – от 12 августа 2022 года. На них - аэродром "Зябровка" на юге беларуси, где, как сообщается, в начале недели произошло несколько взрывов.

На снимках видны следы от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе, а поблизости видна сгоревшая растительность/трава. Примечательно, что в сети заметили, что следы на взлетно-посадочной полосе напоминают контуры самолета.